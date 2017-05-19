«Яндекс» рассылает инструкцию как пользоваться сервисами компании из Украины

После того как президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете российских социальных сетей и поисковых систем, российские компании ищут выходы, чтобы украинские пользователи смогли бесперебойно продолжать пользоваться сервисами компаний.
Первыми, кто оповестил пользователей о том, как нужно обходить запреты с территории Украины была социальная сеть «ВКонтакте», сегодня подобную рассылку разослал интернет-поисковик «Яндекс», цитируем:
Здравствуйте!
К сожалению, Яндекс может работать с перебоями или вообще не работать по независящим от нас причинам.
Вот что вы можете сделать, если Яндекс недоступен или если вы опасаетесь, что проблема вас затронет:
• Установите на компьютер, смартфон или планшет последнюю версию Яндекс.Браузера — мы работаем над тем, чтобы в нём все сервисы Яндекса и другие сайты открывались исправно. Как установить Браузер на компьютер, читайте здесь.
• Также вы можете использовать VPN-сервисы, например ZenMate, или расширения для браузеров, например friGate. Они защищают ваш трафик и обеспечивают безопасную работу с сайтами и сервисами. Подробная инструкция по настройке доступа к Яндексу через VPN скоро будет опубликована по ссылке.
Напомним, что сейчас многие украинские провайдеры закрыли доступ к российским социальным сетям и поисковым системам.