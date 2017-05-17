В парке Мечты в Славянске открыли Аллею семьи

Создание Аллеи семьи анонсировали еще в прошлом году, и деньги удалось забрать только сейчас. Средства были потрачены на обустройство дорожек, установку скамеек и арт-объектов, главным из которых стало сердце.
По словам председателя Благотворительного фонда «Славянская мечта» Евгении Алфимовой, в 2016 году в городе пытались провести акцию по сбору средств на аллею. Денег бы хватило, если бы каждый житель города пожертвовал хоть одну гривну. Но, к сожалению, широкая общественность инициативу не поддержала.
Аллея семьи может стать любимым местом для фотосессий молодоженов, ведь сейчас, по словам Евгении Алфимовой, им приходится ездить для фото в другие места.
- У нас молодоженам никуда поехать. Найти какую-то красивую фотозону не просто - надо ехать или в Святогорск, или на Славянский курорт. Мы решили изменить эту традицию и построили сердце, куда можно прийти молодоженам, надеть замочек, так сказать, скрепить свои чувства, - рассказала председатель БФ «Славянская мечта», сообщает До ТеБе.
Кроме Аллеи семьи, в парке Мечты появятся и другие объекты. В планах у общественных активистов установление тренажерной площадки, создание искусственного водоема и строительство игровой площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. На часть из этих проектов финансирование поступит из областного бюджета.