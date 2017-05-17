Как трое сирот выживают на Луганщине без документов и денег

В селе Кочино-Розпасиевка (Белокуракинский р-н., Луганская обл.) две сестры и брат живут без паспортов, жилья и денег на существование.
Раньше они жили с матерью, которая о них заботилась, но дать им образование и оформить паспорта не могла из-за безденежья.
После ее смерти молодые люди ко взрослой жизни оказались не готовы. Самому младшему – 19, старшей сестре – 22, к этому времени они не окончили и восьми классов. Живут в ветхом доме без света. Жилье перешло по наследству от прабабушки.
Отец Миши, Маши и Кати погиб более 10 лет назад. Их мама ушла из жизни в феврале этого года. После ее смерти дети остались предоставленными сами себе. У всех троих, ни паспорта, ни аттестата об образовании нет. Поэтому ни официально трудоустроиться, ни получать социальную помощь от государства никто из них не может. На выручку сиротам пришла соседка. Женщина сжалилась и приютила их у себя. «Мне просто по-человечески жалко их, потому что у них мама была стержнем. Они приехали из Луганска. Работы нет. Ходили по людям, просили помочь. Им помогали деньгами, продуктами. Пытались как-то выжить. А когда мама умерла 4 февраля, я их забрала к себе», – рассказывает соседка Татьяна Кондратенко.
«Нормально мы с ней уживаемся. Она добрая, веселая. Без нее мы бы тут и с голоду умерли», – делится сирота Маша Вишняк.
Михаил о том, чтобы получить средне-специальное образование, а потом устроиться на работу даже не мечтает. Говорит, работы в селе все-равно нет. А на учебу нужны деньги. «Есть такие, отучились и сидят дома. Работы нет по специальности», – говорит сирота Михаил Вишняк.
Самая старшая в семье Катя скоро станет мамой. Сейчас девушка на седьмом месяце беременности. Денег на поддержание беременности, рассказывает, у нее нет. А отец ребенка своё отцовство не признает. «Когда у меня еще срок маленький был, он сказал, или делай аборт или расти сама, если хочешь», – рассказывает сирота Катя Вишняк.
За государственной помощью сироты никогда не обращались. Чтобы оформить документы нужно ехать в районный центр. От села Кочино-Розпасиевка до Белокуракино – 50 км. Где брать деньги на дорогу, а тем более за какие средства заниматься оформлением, рассказывают, они не знают. Соседка Татьяна просила помочь местный сельсовет, но там отказали. «Мы обращались, нам сказали, денег в сельсовете нет. В бюджете денег нет», – говорит Татьяна.
Тогда женщина обратилась в районную администрацию. Просила посодействовать: оформить паспорта и переоформить на детей земельный пай, который достался им от матери. «Первое, что я сделал – связался с паспортным столом. Мне сказали, что на протяжении месяца эти дети могут получить паспорт. Это первая задача, которую нужно решить, чтобы в будущем привязать этих детей к социальным службам. Проблема есть. Но я уверен, что мы обязательно им поможем», – обнадежил глава Белокуракинской райгосадминистрации Сергей Иванюченко.
Он отмечает, что семья Вишняк не единственная в районе с подобными проблемами. Таким, как они, он также обещает помочь.
Донецкие Новости