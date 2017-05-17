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В Волновахе построят церковь в память о погибших в АТО земляков

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Общество / Разное
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В Волновахе построят церковь в память о погибших в АТО земляков

В рамках проекта "Восток и Запад вместе" города собратья Луцк и Волноваха построят общую церковь, сообщает До ТеБе.

- 19 мая мы в Волновахе на месте будущего строительства заложим капсулу с надписью "Луцк и Волноваха вместе". Затем совместно поставим там церковь. Таким образом хотим почтить память Волыни, погибших под Волновахой, - рассказал заместитель городского головы Григорий Пустовит.

Напомним, в феврале 2015 года Волноваха и Луцк заключили соглашение, в результате которого города стали побратимами.


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