В Волновахе построят церковь в память о погибших в АТО земляков

В рамках проекта "Восток и Запад вместе" города собратья Луцк и Волноваха построят общую церковь, сообщает До ТеБе.
- 19 мая мы в Волновахе на месте будущего строительства заложим капсулу с надписью "Луцк и Волноваха вместе". Затем совместно поставим там церковь. Таким образом хотим почтить память Волыни, погибших под Волновахой, - рассказал заместитель городского головы Григорий Пустовит.
Напомним, в феврале 2015 года Волноваха и Луцк заключили соглашение, в результате которого города стали побратимами.