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Депутаты инициировали Марш мира в память о погибших под Волновахой

В Волновахе построят церковь в память о погибших в АТО земляков

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