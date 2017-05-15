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В Волновахе отметили День Европы

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Общество / Разное
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В Волновахе отметили День Европы

Учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию, по случаю Дня Европы и подписания 11 мая 2017 года решения Совета Евросоюза об утверждении безвизового режима Европейского Союза и Украины - на главной площади города Волноваха 13 мая, торжественно подняли Государственный Флаг Украины и Флаг Европейского Союза, в знак присоединения к консолидации общества вокруг идеи укрепления государственности; всесторонней интеграции Украины в современное европейское пространство; безусловного восприятия Украины как единой европейской страны.

Валерием Дмитриевичем Лубинцем - был торжественно поднят Государственный Флаг Украины и Флаг Европейского Союза.

В своей праздничной речи Александр Леонидович и Валерий Дмитриевич поздравили всех присутствующих с торжественным событием, выразив слова надежды на рост уровня общественной поддержки инициированных Президентом Украины решений евроинтеграционных процессов, отметив, что Европа начинается не за границей Украины, а в сердце каждого украинца.

В ходе исполнения песни «Европа - Украина» солисткой РЦКД - Н.Игнатенко вместе с участниками народного шоу-балета «Андеграунд», которые использовали в постановке флаг стран Европы и Украины, все участники мероприятия взялись за руки сплотив единство народа в большую европейскую общественность.

Все мы - будущее Украины. Поэтому своими знаниями, трудом, достижениями и достижениями прославим ее и уверенно будем шагать в Европу ради будущего и счастливой роста.
В Волновахе отметили День Европы
В Волновахе отметили День Европы


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