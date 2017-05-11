Сайт Донецкой "администрации" ушел в offline

На протяжении сегодняшнего дня, сайт Донецкой городской "администрации" остается выключенным.
Сайт "администрации" размещен на сервере в Российской Федерации при заходе дает следующие варианты:
Запрашиваемый вами сайт на данный момент недоступен.
Это могло произойти по следующим причинам:
Закончился предоплаченный период услуги хостинга.
Решение о закрытии было принято владельцем сайта.
Были нарушены правила пользования услугой хостинга.
Данная ситуация с сайтом вызвала у многих горожан множество проблем, ведь на сайте размещается информация касательно ситуации в городе, о возможных объездах улиц в связи с празднованием дня "республики".
Видимо, "администрация" города серьезна занята празднованием дня "республики", а на проблемы своих горожан им плевать.