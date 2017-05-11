В Донецке на день "республики" развесили флаги России

На центральной улице Артема города Донецка, развесили флаги Российской Федерации.
Помимо флагов самопровозглашенной ДНР появились флаги России. Напомним, что сегодня в Донецке и во всех оккупированных городах Донецкой области отмечают день "республики".
В городе перекрыты все центральные улицы, на проспекте Мира и улице 75 лет ФК Шахтёр растянулась большая колона автобусов на которых свезли жителей оккупированного Донбасса на концерт, который будет проходить на спортивном комплексе "Олимпийский".