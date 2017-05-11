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В Донецке людей свезли на концерт в поддержку "власти"

В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»

На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители

В Донецке на день "республики" развесили флаги России

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