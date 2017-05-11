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Ученый из Донбасса отправит детей в игровое путешествие континентами

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Общество / Разное
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Ученый из Донбасса отправит детей в игровое путешествие континентами

Предприниматель из Донбасса Оксана Русанова начала сбор средств на краудфандинговой платформе «Спільнокошт» для запуска научной детской игры. «Таємна експедиція» – проект настольной познавательной игры с опытами и экспериментами для детей. Авторы проекта планируют запустить игру в продажу уже в сентябре 2017 года.

Преподаватель Донецкого национального университета Оксана Русанова из-за событий на Донбассе была вынуждена покинуть свой город. Однако она продолжила заниматься преподавательской деятельностью, более того, начала работать еще со школьниками и дошкольниками.

«Таємна експедиція» будет интересна не только детям, но и взрослым. Захватывающие факты из культур разных народов и научные эксперименты помогут открыть для себя обучение в игровой форме. Представители семи аутентичных народов помогут детям совершить кругосветное путешествие и найти на финише географические сокровища. Главные персонажи: Туарег – воин пустыни Сахара, который оберегает сокровища пустыни и никогда не открывает свое лицо перед незнакомцами, потомки Майя, которые изобрели рецепт шоколада из какао-бобов, Магнус – храбрый викинг, представитель народа, покоривший моря и океаны и, по сути, первым открыл Америку и многие другие.

«Для того, чтобы наши дети учились и получали удовольствие, мы разработали настольную квест-игру, в которой есть все, что так любит детвора. «Таємна експедиція» позволяет весело проводить время, незаметно изучить географию, узнавать множество фактов о разных народах и их культуре, проводить интересные научные эксперименты, отправляться в увлекательное путешествие – и все это одновременно! Друзья, поддержите наш проект на сайте «Спільнокошт»! Нам необходимо собрать 60 000 гривен на дизайнерские услуги и полиграфические работы, производство игровых фигурок, закупку лабораторного оборудования для опытов и изготовление упаковки. Давайте вместе сделаем интересную украинскую настольную квест-лабораторию», – рассказала куратор проекта Оксана Русанова.

В игре «Таємна експедиція» собраны знания по географии, культурологии, химии и физике, а все игровые ходы связаны между собой в единый квест. Хранители – главные персонажи – дают участникам задание. Дети будут заниматься творчеством или проводить научные эксперименты. После успешного выполнения, игроки получают ключ к следующему шагу и начнут путешествие континентами.

За поддержку проекта и внесенные средства каждый благотворитель получит креативные подарки от авторов игры: онлайн-открытку с персональным сообщением от персонажей, бумажный мини-квест от героев игры, сертификат на посещение любого научного занятия или мастер-класса по курсу «Дитяча наукова лабораторія», научную квест-игру «Таємна експедиція» и прочее.

Основная цель игры – это предоставить возможность учиться не только с помощью традиционных образовательных методов, но и с использованием интерактивных. Авторы проекта хотят доказать, что учиться играя – легко, интересно и эффективно.

Также, в рамках игры «Таємна експедиція» планируется презентация целой серии научных игр в категории QuestLab, которые дополнят коллекцию фигур героев и проложат новые маршруты на карте Земли. Совсем скоро будут представлены – «Вулканічний квест», квесты «Землі-легенди» и «Дорога відкриттів».

Напомним, в феврале 2017 года в Киеве при поддержке Программы Развития ООН в Украине и Посольства Великобритании в Украине открыла свои двери первая Академия краудфандинга для предпринимателей, пострадавших от конфликта на Востоке. Студентами Академии стали ВПО и жители Донецкой и Луганской областей. Эксперты отобрали 12 самых интересных и перспективных бизнес-идей для запуска краудфандингових кампаний, одним из проектов стала научная игра «Таємна експедиція».


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