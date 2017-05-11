Захарченко решил отменить комендантский час в день "республики"

Сегодня, 11 мая, в Донецке и в других городах самопровозглашенной ДНР будет частично отменен комендантский час, отмечается в "распоряжении" "главы" ДНР Александра Захарченко.
В связи с праздничными мероприятиями в "республике" будет частично отменен комендантский час, а именно с 23:00 11 мая, до 02:00 12 мая. Данное решение было принято в связи с тем, чтобы жители города смогли добраться домой после городских гуляний.
Напомним, что сегодня на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" состоится концерт российских исполнителей.