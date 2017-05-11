Захарченко решил отменить комендантский час в день "республики"

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Донецке ввели комендантский час для магазинов и ресторанов

Захарченко обещает отменить комендантский час на Новый год и Рождество

Топ за неделю 3301 2919 2233 1271 783

Интересное