В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда

В связи с реорганизацией пенсионного фонда? восемь управлений в Донецкой области прошли процедуру ликвидации, а затем объединились между собой в четыре пенсионных учреждения.
Этот процесс предусмотрен постановлением Кабмина и осуществляется в пределах всей страны.
Таким образом, только в Донецкой области слились управления в Доброполье и Александровском районе, а также все управления Мариуполя. Последние попарно объединились, образовав Центральное и Левобережное пенсионные учреждения. Четвертое объединенное управление появилось путем объединения Селидовського и Новогродовского.
В результате такой реорганизации сами пенсионеры изменений не почувствовали. Однако несколько иная ситуация сложилась с персоналом - часть коллектива, а это около 50 работников, пришлось сократить.
- Что касается вопроса сокращения, то получается так, вместо двух руководителей в отделениях мы оставили одного. Вместо двух подразделений бухгалтерской службы там, где, например, было три и пять работников вместе, их возглавляет один главный бухгалтер вместо двух. Поэтому в данном случае это оптимизация и сокращение только управленческого аппарата, - рассказала начальник главного управления ПФУ Донецкой области Наталья Рад.
В частности, уже почти месяц в новом режиме работает Селидовское объединенное управления, которое объединилось с Новогродовским.
До ТеБе