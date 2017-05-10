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Кабмин: Украинцы, нуждающиеся в жилье, будут внесены в государственный реестр

Кабмин выделил около 29 млн грн на закупку жилья для семей погибших участников АТО

В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО

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