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В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО

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Общество / Разное
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В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО

Объявления о продаже жилья в отремонтированном доме по улице Гаршина, 78 в Бахмуте (Донецкая обл.) появились на интернет-сайтах.

Бывшее общежитие отремонтировали за счет средств бюджетов разных уровней. Вопрос о ремонте здания был поднят в свое время именно из-за переселенцев. Первоначально обещали жилье предоставить самым нуждающимся. Работы были начаты в рамках проекта Фонда регионального развития. Но из-за отсутствия механизма распределения жилья гражданам со статусом ВПЛ ордеры получила другая категория: 16 семей военнослужащих – участников АТО. Как сообщалось на торжественном вручении, эти люди простояли на очереди больше 20 лет и крайне нуждались в улучшении жилищных условий.

Не прошло и полугода, как квартиры были приватизированы, а отдельные владельцы выставили их на продажу или в обмен на автомобиль. С точки зрения закона нарушений здесь нет, претензий к собственнику жилья быть не может.
В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО


Донецкие Новости


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