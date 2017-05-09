В парке Ленинского комсомола состоялся торжественный митинг
Сегодня, 9 мая, в парке Ленинского комсомола состоялся торжественный митинг по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Присутствующие почтили память погибших героев ВОВ минутой молчания и возложили цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс», к памятнику воинов Афганцев и погибших жителей самопровозглашенной ДНР.
Для всех желающих подкрепиться на территории парка организована полевая кухня.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.