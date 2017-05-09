В параде было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Колонну артиллерийских орудий, зенитных установок, боевых машин и другого вооружения возглавил легендарный танк Т-34 времен ВОВ. Машины выстроились колонной на центральной улице города. Вначале парадным строем прошли военнослужащие армии самопровозглашенной ДНР, сотрудники "силовых ведомств", а также курсанты военного училища. Отметим, что впервые за три года на параде для демонстрации был выставлен учебно-тренировочный самолет L-29.
В Донецке прошел военный парад в честь 72-й годовщины Великой Победы
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Сегодня, 9 мая, в Донецке состоялся военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В параде было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Колонну артиллерийских орудий, зенитных установок, боевых машин и другого вооружения возглавил легендарный танк Т-34 времен ВОВ. Машины выстроились колонной на центральной улице города. Вначале парадным строем прошли военнослужащие армии самопровозглашенной ДНР, сотрудники "силовых ведомств", а также курсанты военного училища. Отметим, что впервые за три года на параде для демонстрации был выставлен учебно-тренировочный самолет L-29.
В параде было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Колонну артиллерийских орудий, зенитных установок, боевых машин и другого вооружения возглавил легендарный танк Т-34 времен ВОВ. Машины выстроились колонной на центральной улице города. Вначале парадным строем прошли военнослужащие армии самопровозглашенной ДНР, сотрудники "силовых ведомств", а также курсанты военного училища. Отметим, что впервые за три года на параде для демонстрации был выставлен учебно-тренировочный самолет L-29.