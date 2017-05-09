В Донецке прошел военный парад в честь 72-й годовщины Великой Победы

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В Киеве военный парад проводить не будут

Военный парад в Донецке пройдет не смотря на запрет ОБСЕ

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