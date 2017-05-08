Что ждет дончан 9 мая?

Завтра, в День Великой Победы, в Донецке пройдут культурные мероприятия, а также военный «парад».
Военный «парад», посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдет на главной улице города, Артема, начало в 9:00. В 10:00 пройдет акция «Бессмертный Полк», а возле монумента «Твоим Освободителям, Донбасс» состоится митинг, который начнется в 11:00.
Стоит отметить, что после всех мероприятий, всех жителей города ждет праздничный салют, который пройдет в парке имени Щербакова, в 21:30.
Более подробно ознакомиться со всеми мероприятиями можно ниже.