Что ждет дончан 9 мая?

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В Киеве военный парад проводить не будут

Военный парад в Донецке пройдет не смотря на запрет ОБСЕ

На День Независимости, в Киеве пройдет военный парад

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