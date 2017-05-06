Полиция Краматорска перешла на усиленный режим несения службы

Полиция Краматорска начала нести службу в усиленном режиме. Соответствующий инструктаж руководство городского отдела полиции провело вчера, 5 мая, на центральной площади города.
К усиленному режиму несения службы правоохранители приступили сразу после получения инструкций. В первую очередь, полицейские сосредоточатся на профилактической работе, особенно в субботу и воскресенье, с тем, чтобы предупредить правонарушения непосредственно в праздники. Именно в эти дни на улицах города будут работать большое количество нарядов.
- Максимальное количество людей, наших работников, будет привлечены на охрану общественного порядка. Кроме того, будут привлечены силы и военнослужащих, и службы военного правопорядка, и приданных сил, которые несут службу сейчас у нас на территории области, - отметил начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максимов.
Также полицейские готовятся к возможным провокациям. В случае таких ситуаций совместно с другими силовыми структурами разработан соответствующий план действий. И все же правоохранители надеются предупредить такие ситуации.
- В первую очередь мы будем стараться не допустить таких провокаций или какого-либо поведения, которое может создать угрозу для других жителей. Соответственно, проведены встречи со спецслужбами, с представителями власти. Все оговорено - все маршруты, все расстановка людей, - отмечает Виталий Максимов.
Что же касается использования символики, то полиция постарается не допустить провокаций и в этом вопросе, в частности, речь идет об использовании георгиевских лент.
- Мы будем делать людям замечания, чтобы они их снимали. Потому что с этой лентой очень страшная ассоциация. Лет 5-10 назад и мы ее одевали, и это была соответствующее уважение к ветеранам. А на сегодняшний день, к сожалению, она является символом террористической агрессии, - говорит начальник Краматорского отдела полиции.
Такие усиленные меры безопасности приняты не только в Краматорске, но и по всем городам области. Кроме того, на блокпостах, расположенных на автодорогах региона также увеличено количество сотрудников полиции.
До ТеБе