Полиция Краматорска перешла на усиленный режим несения службы

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

За два месяца полиция Донецкой области задержала более 60 автомобилей перевозивших металлолом

Донецкая область на новогодние праздники будет под усиленной охраной

Топ за неделю 1802 1670 1646 1062 754

Интересное