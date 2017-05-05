Павел Жебривский посетил Волноваху

4 мая в Волноваху с рабочим визитом посетил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Виктором Ремским и руководителем департамента капитального строительства Юрием Винокуровым.
В Волновахской ООШ № 5 его встречали председатель райгосадминистрации Александр Баранник, заместитель председателя райгосадминистрации Алиса Веселкина, начальник отдела образования райгосадминистрации Николай Деремешко и руководитель отдела капитального строительства Владимир Левитов.
Глава области держит на контроле состояние дел по ремонту опорной школы и пристально следит за его продвижением. Во время встречи руководители области провели проверку состояния выполнения строительных работ по реконструкции опорного заведения, ознакомились с проблемными вопросами, которые возникают во время ремонта здания и договорились встретиться снова через две недели.