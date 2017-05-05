Лента новостей

18:37
Джинсовое изобилие в интернет магазине одежды Brandcod
18:30
Да здравствует вапорайзер!
12:59
В Бахмуте отремонтировали 50 спортплощадок
12:33
Павел Жебривский посетил Волноваху
12:27
ЕС теряет рычаги влияния на Донбассе - Reuters
12:20
В Донецке состоится заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»
12:11
Донецкая железная дорога обещает трудоустроить сотрудников из оккупированных территорий
12:07
Органические продукты все заметнее
11:55
Что ждет рынок финуслуг в ближайшем будущем?
19:11
На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих
16:39
В Украине выпустили пиво с изображением разрушенного Донецкого аэропорта
15:56
Центр Донецка снова перекроют
15:41
Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн
15:21
На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители
15:00
В ЛНР заявляют, что Украина на 85% сократила подачу воды в «республику»
14:49
В Покровске из окна многоэтажки выпал 7-летний ребенок
13:07
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика
13:01
Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин
12:05
Технология раскола, или Как свобода информации побеждает свободу выбора
11:54
Донецкая таможня ГФС: внешнеторговый оборот вырос на 47%
02:10
На территории опорной школы Александровского района построили спортивную площадку
02:03
Дети Марьинского района приняли участие в конкурсе всеукраинского детского чтения «Книгомания 2017»
23:27
Чулки: история появления и современные тенденции
22:58
Горловчанин решил выехать на украинскую территорию с номерами ДНР
22:17
Газовое отопление в деревянном доме - правильная организация и главные условия
21:22
В Славянском районе состоялось захоронение воинов Второй мировой войны
21:02
Хозяйке на заметку. Как приготовить наваристый закарпатский бограч
20:34
Суд ДНР приговорил местного жителя к 18 годам тюрьмы за шпионаж
20:25
В Курахово подростки ограбили склад гуманитарной помощи
19:58
В Николаевке решили повысить тарифы на воду и мусор
19:53
Интерпол больше не ищет Януковича
19:48
Понятие имиджа
18:18
Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет
18:13
Кредит не выходя из дома
17:46
Спасатели рассказали о ситуации с водоснабжением Авдеевки
17:13
В Покровске задержали пособника ДНР, который уничтожал государственную символику Украины
16:33
Донецкая область уплатила 320 миллионов гривен эко-налога
16:07
В детсадах Славянска на треть повысят стоимость питания
15:06
ТОП 5 производителей светодиодных лампочек
14:41
Донецк может стать вторым Чернобылем
13:56
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
12:38
В Докучаевске из-за обстрела погибла мирная жительница
12:24
Реалии Саудовской Аравии
12:17
PayPal или пропал
12:12
Пропавших на Донетчине женщину и мужчину нашли на дне озера
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Павел Жебривский посетил Волноваху

0
196
Общество / Разное
0
Павел Жебривский посетил Волноваху

4 мая в Волноваху с рабочим визитом посетил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Виктором Ремским и руководителем департамента капитального строительства Юрием Винокуровым.

В Волновахской ООШ № 5 его встречали председатель райгосадминистрации Александр Баранник, заместитель председателя райгосадминистрации Алиса Веселкина, начальник отдела образования райгосадминистрации Николай Деремешко и руководитель отдела капитального строительства Владимир Левитов.

Глава области держит на контроле состояние дел по ремонту опорной школы и пристально следит за его продвижением. Во время встречи руководители области провели проверку состояния выполнения строительных работ по реконструкции опорного заведения, ознакомились с проблемными вопросами, которые возникают во время ремонта здания и договорились встретиться снова через две недели.


Похожие публикации

12-04-2017
Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ
20-02-2017
В Иллиновской опорной школе провели проверку состояния работ
20-12-2016
Жебривский посетил опорную школу в Добропольском районе
5-11-2016
Жебривский посетил прифронтовую Марьинку
22-08-2016
Марьинский район посетил заместитель Министра образования
24-07-2016
Жебривский с рабочим визитом посетил Добропольский район

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх