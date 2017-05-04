В Украине выпустили пиво с изображением разрушенного Донецкого аэропорта

В сети появились изображения пивной продукции на бутылке которой изображен разрушенной аэропорт Донецка с флагом Украины.
В социальных сетях множество украинцев возмутились в связи с появлением пива под названием "Сила". В частности бывший воин АТО Маси Найем написал следующее:
«Пиво "Сила" с логотипом ДАПа. А есть пиво с названием "Бабий яр"? или "Башни близнецы"? Или (чтоб наверняка) почему не додумались назвать водку "Афган"? Что движет людьми, когда называют так пиво – я догадываюсь. но мне очень понравилось выражение Юлии Мостовой "моральный хребет". Ну должен же он у нас быть. Достаточно капельку повременить, обдумать, представить себя на месте тех, кто там потерял людей. И хребет немножечко окрепнет. Нация – это же точно не фрагменты узоров или постоянные восстания. Нация – многочисленные составляющие хребта. В том числе и моральная составляющая», – написал Найем.
Судя по этикетке на бутылке, данное пиво можно заказать на дом, для этого следует посетить сайт компании, или позвонить на мобильный номер телефона.