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В Донецке людей свезли на концерт в поддержку "власти"

В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»

На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители

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