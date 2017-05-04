На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители

Как сообщили в пресс-службе «министерства» культуры самопровозглашенной ДНР, 11 мая, в Донецке состоится праздничный концерт, в котором примут участие российские группы и исполнители. Среди гостей, которые посетят Донецк в «министерстве» отмечают группу «Челси», «Русский размер», «Мираж», а также рок исполнитель Александр Маршал.
Мероприятие пройдет на сцене «республиканского» спортивного комплекса «Олимпийский» 11 мая, начало намечено на 19:00, рассказали в «минкультуре».
Известно, что артисты уже подтвердили свой приезд в непризнанную «республику», по крайней мере, об этом заявляют «чиновники» ДНР.
Также стало известно, что помимо вышеперечисленных артистов, выступит основатель российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, однако, где состоится концерт, пока не озвучили.