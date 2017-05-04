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Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин

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Общество / Разное
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Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин

Также в этом списке - Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан. В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию (GICHD) и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев и 101 жертву, что на 4% больше, чем в 2015 году и 24% от общемирового количества жертв.

В частности, в прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 были травмированы. 69% жертв - военные. Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности в ведении хозяйства, восстановление поврежденной в результате конфликта инфраструктуры и т.д., создают препятствия работе миссии ОБСЕ.
Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин


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