Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин

Также в этом списке - Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан. В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию (GICHD) и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев и 101 жертву, что на 4% больше, чем в 2015 году и 24% от общемирового количества жертв.
В частности, в прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 были травмированы. 69% жертв - военные. Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности в ведении хозяйства, восстановление поврежденной в результате конфликта инфраструктуры и т.д., создают препятствия работе миссии ОБСЕ.