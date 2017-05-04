Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин

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За вчерашний день в Донецке повреждено 12 школ и 7 детских садов

В Донецке за выходные от военных действий пострадали 13 школ и 12 детских садов

В 2015 году в мире погибли 128 журналистов

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