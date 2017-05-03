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Горловчанин решил выехать на украинскую территорию с номерами ДНР

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Общество / Разное
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Горловчанин решил выехать на украинскую территорию с номерами ДНР

По сообщению от пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, на КПВВ «Майорск», что вблизи оккупированной Горловки, пограничниками был досмотрен автомобиль в котором были найдены номерные знаки и свидетельство о регистрации самопровозглашенной ДНР.

Житель Горловки передвигался на автомобиле на территорию подконтрольную украинским властям, однако в ходе досмотра на КПВВ «Майорск», сотрудники пограничного отряда в ходе проверки авто обнаружили номерные знаки и так называемый техпаспорт непризнанной ДНР. Стоит отметить, что на авто в момент проверки были установлены номера украинского образца, а номера самопровозглашенной ДНР находились в салоне авто.

В результате проверки, гражданина Украины, номерные знаки и «документы» были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины в Донецкой области для проведения дальнейшей проверки.
Горловчанин решил выехать на украинскую территорию с номерами ДНР

Напомним, что в связи с тем, что в самопровозглашенной ДНР введена обязательная «государственная регистрация» автомобилей, каждый владелец авто должен получить номера и «документы» в так называемом МРЭО ДНР. Передвигаться же на авто, которое прошло «регистрацию» в ДНР необходимо исключительно с номерными знаками ДНР. Что касается выезда на территорию Украины, необходимо менять номерные знаки перед поездкой.


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