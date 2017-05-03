В Славянском районе состоялось захоронение воинов Второй мировой войны

Останки 86-ми воинов Второй мировой войны, погибших в боях при освобождении Славянщины в 1941 - 1943 годах, были сегодня похоронены в селе Тетяновка в «братской могиле» погибших воинов в годы Второй мировой войны.
По словам руководителя поискового отряда «АДВИС «Плацдарм» Алексея Юкова, в 1943 году в районе памятника Артему при форсировании Северского Донца развернулись ожесточенные бои, во время которых, обе стороны понесли значительные потери. Останки, которые были перезахоронены на этот раз, принадлежат воинам 12-й и 6-й армий, 3-й и 8-й гвардейской армии. Однако исследователь утверждает, что «черные археологи» сделали невозможным определение имен погибших.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил значительную роль поисковых организаций в восстановлении исторической справедливости. Глава области отметил, что каждый погибший во время Второй мировой войны должно быть найден и похоронен с достоинством.
«Пока не захоронены останки последнего убитого воина, война не считается завершенной. Поэтому мы обязательно должны найти погибших. В то же время мы чтим и будем чтить живых участников войны, потому что тот, кто не помнит прошлого - не имеет будущего», - заявил Павел Жебривский.
Отдельно Павел Жебривский отметил, что украинский народ помнит уроки прошлого и всегда уважать погибших и живых борцов за свою свободу и независимость.