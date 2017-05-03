Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело в отношении бывшего офицера Комитета госбезопасности СССР, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стекляра об убийстве в 1952 году художника и члена ОУН Нила Хасевича. Об этом сообщают «[url=http://]Вести[/url]».
«Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор», – сказал представитель Национального центра правозащиты Денис Полищук.
Речь идет об операции по поиску и уничтожению подпольного художника, члена Волынского краевого отделения ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Утверждается, что Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывались Хасевич и другие националисты.
Дело Стекляра начали рассматривать 5 августа 2016 года в Ровненском окружном административном суде. Тогда Стекляр обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.
Сейчас Борису Стекляру – 94 года. С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, где в окружении под Уманью получил тяжелое ранение. Воевал в артиллерийской разведке под Ржевом и Сталинградом. Дошел до Берлина командиром взвода артразведки. Во время войны был представлен к ордену Отечественной войны I степени.