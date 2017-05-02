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В Верховной Раде предлагают включить Святогорск к Славянскому району

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Общество / Разное
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В Верховной Раде предлагают включить Святогорск к Славянскому району

Святогорск Славянского городского совета предлагают сделать городом районного подчинения в рамках процесса децентрализации, сообщает До ТеБе.

Такой проект Постановления ВРУ об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области предлагается принять за основу и в целом, сообщается на сайте Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

- Указанным проектом Постановления с целью упорядочения административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечения процесса добровольного объединения территориальных общин предлагается отнести город Святогорск Славянского городского совета Донецкой области к категории городов районного значения Славянского района Донецкой области и изменить границы Славянского района Донецкой области, увеличив территорию Славянского района 826,0 гектара земель, - говорится в сообщении.

Такие изменения в территориальном устройстве, как отмечают в профильном Комитете, уже согласованы с Донецкой облгосадминистрацией.

Напомним, в Донецкой области подобные процессы происходят уже не впервые. Осенью прошлого года Верховная Рада приняла Постановление, которое позволило вывести Николаевку из состава Славянского городского совета и сделать частью Славянского района.


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