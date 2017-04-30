За месяц полиция Донецкой области получила 18 тысяч вызовов

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С начала года полиция Донетчины разыскала около тысячи человек

С начала года полиция зафиксировала почти 6,5 тысяч нарушений на дорогах области

С 2014 года уровень преступности в Донецкой области уменьшился вполовину

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