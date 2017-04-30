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За месяц полиция Донецкой области получила 18 тысяч вызовов

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Общество / Разное
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За месяц полиция Донецкой области получила 18 тысяч вызовов

В течение апреля полицейские области обработали почти 18 тысяч вызовов. Из них 2100 - информационного характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

В среднем ежесуточно стражи порядка регистрируют около 1000 сообщений. Еще несколько месяцев назад этот показатель не превышал 800.

В полиции расценивают это как доверие граждан.

«Социологический опрос, который проводился от имени Международного республиканского института, показало: за последние 2 года уровень доверия народа к полиции увеличился вдвое», - отмечают в пресс-службе.

В течение апреля 2017 года полицейские 16 раз выезжали на убийства и 38 - на причинение тяжких телесных повреждений. Зарегистрировано более 1500 вызовов о кражах и 378 - о драках.

329 раз граждане сообщали полицейским о дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Кроме того, почти 200 раз операторы колл-центра принимали вызовы о ДТП, в которых участники получили телесные повреждения.

Об административных правонарушениях, то наибольшее количество вызовов (почти 2000) касалась семейных ссор. На 500 меньше зарегистрировано конфликтов и 2158 сообщений носили информационный характер.

Среди лидеров по обращению жителей к UASC Мариуполь - 6064, 3102 вызовов приняли операторы из Краматорска и 2494 - из Славянска.


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