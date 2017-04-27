В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий

25 апреля заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Александр Лихач в ходе рабочей поездки проинспектировал состояние реализации природоохранных мероприятий «Реконструкция городских очистных сооружений канализации города Константиновка» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков со строительством подводных сетей канализации в пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области».
Строительство новых и восстановление существующих очистных сооружений способствует лучшей очистке сточных вод и повышению эффективности, надежности работы канализационных очистных сооружений населенных пунктов и, безусловно, уменьшает негативное влияние на окружающую среду.
В 2017 году в перечень утвержденных руководителем Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским мероприятий, для выполнения которых привлекаются средства областного фонда охраны окружающей природной среды, вошли проекты по реконструкции очистных сооружений в гг. Северске, Часов-Яре, Угледаре, Лимане, Славянске, Торецке, Мирнограде, Константиновке и в Добропольском, Ясиноватском, Александровском районах.
Работы на городских очистных сооружения в Константиновке начаты в прошлом году. На их выполнение в текущем году в областном фонде охраны окружающей природной среды предусмотрено 17,5 тыс. грн.
Строительство очистных сооружений в пгт. Очеретино, на которое выделяется 39,1 тыс. грн., Только начато.