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В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий

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Общество / Разное
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В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий

25 апреля заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Александр Лихач в ходе рабочей поездки проинспектировал состояние реализации природоохранных мероприятий «Реконструкция городских очистных сооружений канализации города Константиновка» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков со строительством подводных сетей канализации в пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области».

Строительство новых и восстановление существующих очистных сооружений способствует лучшей очистке сточных вод и повышению эффективности, надежности работы канализационных очистных сооружений населенных пунктов и, безусловно, уменьшает негативное влияние на окружающую среду.

В 2017 году в перечень утвержденных руководителем Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским мероприятий, для выполнения которых привлекаются средства областного фонда охраны окружающей природной среды, вошли проекты по реконструкции очистных сооружений в гг. Северске, Часов-Яре, Угледаре, Лимане, Славянске, Торецке, Мирнограде, Константиновке и в Добропольском, Ясиноватском, Александровском районах.

Работы на городских очистных сооружения в Константиновке начаты в прошлом году. На их выполнение в текущем году в областном фонде охраны окружающей природной среды предусмотрено 17,5 тыс. грн.

Строительство очистных сооружений в пгт. Очеретино, на которое выделяется 39,1 тыс. грн., Только начато.
В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий
В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий
В Донецкой области проинспектировано состояние реализации природоохранных мероприятий


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