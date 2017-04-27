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До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров

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Разное / Фото регион
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До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров

К 85-летию Донетчины в области появятся 85 новых молодежных центров, которые будут работать в формате открытого пространства. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Планируется, что все они будут открыты до начала июля, а 1-й такой центр появится в Авдеевке уже в мае. В авдеевском молодежном центре уже завершен внутренний ремонт, завезена и установлена мебель, а также частично установлено оборудование. В данный момент ведется внешний ремонт здания и устанавливается летняя площадка.

По словам руководителя области, молодежный центр в Авдеевке создан на средства областного бюджета при поддержке Немецкого фонда международного сотрудничества GIZ и UNICEF.

Всего на программу открытых молодежных центров из бюджета Донетчины выделено порядка 12 млн грн.
До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров
До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров
До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров


Донецкие Новости


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