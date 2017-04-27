До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров

К 85-летию Донетчины в области появятся 85 новых молодежных центров, которые будут работать в формате открытого пространства. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Планируется, что все они будут открыты до начала июля, а 1-й такой центр появится в Авдеевке уже в мае. В авдеевском молодежном центре уже завершен внутренний ремонт, завезена и установлена мебель, а также частично установлено оборудование. В данный момент ведется внешний ремонт здания и устанавливается летняя площадка.
По словам руководителя области, молодежный центр в Авдеевке создан на средства областного бюджета при поддержке Немецкого фонда международного сотрудничества GIZ и UNICEF.
Всего на программу открытых молодежных центров из бюджета Донетчины выделено порядка 12 млн грн.
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