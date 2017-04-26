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В Константиновке почтили погибших чернобыльцев

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Общество / Разное
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В Константиновке почтили погибших чернобыльцев

Митинг памяти провели в день 31 годовщины Чернобыльской катастрофы в Константиновке.

Мероприятие собрало несколько сотен горожан - ликвидаторов аварии, их родных, школьников, студентов, представителей власти.

- Мы знаем, что радиация имеет вкус. Я помню те страшные дни, когда въезжая в зону катастрофы, мы видели военные блокпосты, переселенцев, разрушенные дома, таблички с уровнем радиации, в ушах стоял звон, а в горле вкус металла. Это как сейчас взять чайную ложку и подержать две минуты в зубах. Тот вкус меня не покидает все эти годы. Позже пришли болезни, от которых ежегодно гибнут наши друзья. Атом - это страшная сила, потомки должны помнить об этом, - обратился к собравшимся на митинге председатель ОО "Союз Чернобыль" Владимир Кабанец.

Из Константиновки 409 горожан участвовали в ликвидации катастрофы. Треть из них уже умерли от болезней.

- На этих плитах высечены имена 246 наших собратьев, они ушли из жизни. У меня в руках список еще двенадцати, умерших за год. Светлая им память. Их имена мы добавим на эти таблички, чтобы горожане знали, кто заплатил жизнью за борьбу с атомом и будущее многих людей на планете, - отметил председатель ОО "Союз инвалидов Чернобыля" Александр Дерека.

Погибших почтили минутой молчания, к памятнику чернобыльцам возложили цветы.
В Константиновке почтили погибших чернобыльцев
В Константиновке почтили погибших чернобыльцев


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