В детсадах Мариуполя вынуждены греть воду электрочайниками

Лишь 74 мариупольских детских сада располагают водонагревателями. Еще 13 дошкольных учебных заведений бойлерами не обеспечены, поэтому вынуждены использовать электрочайники и кипятильники, сообщает До ТеБе.
- У нас есть крупные промышленные кипятильники, которые использовались на кухне, я их сейчас тоже отдали в группы. Электрочайники включаем затем, что нужно греть воду. Но большую часть кипятим в пищеблоке, - рассказала заведующая Мариупольского ДОУ №55 "Барвинок" Светлана Карташова.
По информации директора департамента образования Мариупольского горсовета Светланы Добровольской, пока уровень посещаемости мариупольских детских садов составляет 67%, еще 3% детей болеют.