В Краматорске прокуроры поздравили с Пасхальными праздниками воспитанников детских домов

21 апреля работники Краматорской местной прокуратуры совместно с сотрудниками военной прокуратуры сил АТО и Краматорского городского суда поздравили с продолжающимися Пасхальными праздниками воспитанников двух учреждений, где находятся дети, лишенные родительской опеки.
Комплекты одежды, канцелярские товары, спортивный инвентарь, средства гигиены, море фруктов и сладостей - вот лишь неполный перечень подарков, которые привезли гости в детский дом «Гайок» и дома ребенка «Антошка».
Дети встретили гостей с большой радостью. Они провели им экскурсию по классным комнатам и зонам отдыха, а еще старательно читали стихи о родном крае, пели песни, играли в веселые игры и искренне делились впечатлениями от полученных подарков.
Как подчеркнули прокуроры, этим детям нужно немного, но главное - это ласковое слово, постоянное внимание и поддержка взрослых. Именно когда эти составляющие - на детских лицах мгновенно высыхают слезы и появляются улыбки, а в сердцах надежно крепнет вера в то, что и в дальнейшем в их жизни мечты о мире и семейное счастье обязательно осуществятся.