Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"

Шахтерам в Донецке все-таки удалось провести митинг возле здания так называемого министерства угля ДНР.
В связи с тем, что на площади Ленина в Донецке был организован спортивный флэшмоб, в котором участвовали студенты и школьники с учебных заведений Донецка и Макеевки, шахтеры, которые ранее хотели провести митинг на площади, отправились к зданию «министерства» угля ДНР.
Протестующих было не более 60 человек, они были, без каких либо плакатов, уж тем более флагов. После двадцатиминутного ожидания возле здания «минугля», к шахтерам вышли «чиновники» и пригласили в здание.
Напомним, ранее мы сообщали о несостоявшемся митинге шахтеров на площади имени Ленина.