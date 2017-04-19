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Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"

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Общество / Разное
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Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"

Шахтерам в Донецке все-таки удалось провести митинг возле здания так называемого министерства угля ДНР.

В связи с тем, что на площади Ленина в Донецке был организован спортивный флэшмоб, в котором участвовали студенты и школьники с учебных заведений Донецка и Макеевки, шахтеры, которые ранее хотели провести митинг на площади, отправились к зданию «министерства» угля ДНР.

Протестующих было не более 60 человек, они были, без каких либо плакатов, уж тем более флагов. После двадцатиминутного ожидания возле здания «минугля», к шахтерам вышли «чиновники» и пригласили в здание.

Напомним, ранее мы сообщали о несостоявшемся митинге шахтеров на площади имени Ленина.
Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"
Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"


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