Спасатели Мариуполя получили 400 комплектов боевой одежды

Спасатели Донетчины получили защитные костюмы, перчатки, пожарные рукава, медицинские сумки, дыхательные аппараты, прожекторы, огнетушители и другое оборудование, сообщает До ТеБе.
Помощь передала международная организация Global Fire из Канады.
- Это боевую одежду и специальное снаряжение, собранные канадскими пожарными, которое передается для пожарных города Мариуполя. Оставшаяся часть будет передана в пожарные части, которые находятся вдоль линии соприкосновения. Эта помощь даст возможность еще лучше выполнять свои задачи по защите населения Донецкого региона, - рассказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Даник.
Канадские волонтеры подарили пожарным более 400 комплектов боевой одежды, каждый из которых стоит около трех тысяч долларов.