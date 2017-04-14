Спасатели Мариуполя получили 400 комплектов боевой одежды

Спасатели обеспечили водой четыре города в Донецкой области

ГосЧС: Жители востока получили уже 13 миллионов тонн гуманитарки

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