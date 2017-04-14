Лента новостей

16:50
В Краматорске будут решать, как распределять жилье для переселенцев
13:09
Прокуратура Донецкой области не согласна с домашним арестом виновника смертельного ДТП
13:04
В Мариуполе очередь за загранпаспортами – до середины июня
12:49
Предприниматель из Артемовска нанес вред государству в размере 220 тыс грн
12:39
В Славянске зафиксировано бешенство: часть города на карантине
12:29
На неподконтрольной Луганщине ребенку взрывом оторвало пальцы
12:26
В городской «администрации» Донецка рассказали, как будут отмечать Пасху
12:11
Что необходимо знать про страхование недвижимости
11:53
Порошенко усилил ответственность военных
11:33
В чём разница между кашпо и горшком?
11:22
В Донецкой области заработали мобильные сервисные центры МВД
11:17
Новый трудовой кодекс Украины станет подарком к 1 мая?
10:49
Донетчина: по фактам легализации доходов в правоохранительные органы передано 19 материалов
18:42
Покровск останется без воды? Долг водоканала – 25 млн грн
18:31
Правила этикета в офисе
17:20
Что нужно знать, отправляясь в путешествие по Индии
17:09
В Донецке перекроют движение трамваев
16:54
Как подобрать себе украшение из камня
16:34
Украинские госкомпании стали больше зарабатывать
16:29
Как выращивать и воспитывать охотничьего щенка
16:03
Энергетики ДТЭК бьют тревогу
15:59
Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске
13:12
Порошенко спонсирует российскую армию - Савченко
12:38
На тепловой электростанции в Славянске ожидается масштабная реконструкция
12:11
В марте фискальная служба Донетчины предоставила свыше 24 тысяч административных услуг
12:06
Всё ли вы знаете о Пасхе?
11:48
Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР
11:39
Давос-2017: Долой глобализацию?
11:30
Налоговая система: изменения вступают в силу
01:23
Ищем площадку для продаж
18:45
В Александровском районе женщина забыла о собственных детях
18:16
Порошенко озвучил потери в зоне АТО с начала года
15:53
Солидный выбор низкотемпературных печей в интернет-магазине prof-store.com.ua
14:41
Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"
14:38
Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок
13:08
Покровскому району предоставили рекомендации по формированию общин
13:02
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха
12:50
В Краматорске учат спасать жизнь
12:31
В ДНР рассказали какие кладбища запрещены к посещению
12:17
В Селидово завершат ремонт участка водовода, – Жебривский
12:11
Кейс носков – это оригинальный подарок, как для мужчин, так и для женщин
11:26
Жители Волновахского района создали более восьми тысяч писанок
11:18
13 стран для идеального путешествия
10:59
В марте 2017 года бизнес Донетчины направил на социальные выплаты свыше 500 миллионов гривен
00:20
Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Мариуполе очередь за загранпаспортами – до середины июня

0
88
Общество / Разное
0
В Мариуполе очередь за загранпаспортами – до середины июня

Только за один день второй Центр оформления документов в Мариуполе (Донецкая обл.) принял почти 200 граждан.

«Выдержка, конечно же, мы стараемся, потому что тяжело очень», – говорит ведущий специалист отдела ЦОД №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Елена Толстихина.

В Центре немноголюдно. Все, кто хотел, уже получили в терминалах талоны на прием. Правда, они уже разобраны до середины июня.

Татьяна приехала из Малоянисоли оформлять биометрический загранпаспорт сыну. Обслуживанием осталась довольна.

«Недолго длилось, мы пришли – без очереди, заплатили. Нас приняли сразу, все нормально», – говорит женщина.

Большой наплыв посетителей связан с временным приостановлением приема документов Центрами предоставления админуслуг по всей Украине, в том числе и в Мариуполе. Ожидается, что на днях эти ЦПАУ свою работу все-таки возобновят. По прогнозам специалистов, получить биометрический загранпаспорт захочет каждый четвертый мариуполец.

«Большая часть населения уже документирована загранпаспортами, но коль стал вопрос о том, что въезд в страны ЕС только при наличии биометрического паспорта, то мы как заново начинаем документирование загранпаспортами все население Украины», – отмечает начальник отдела ЦОД №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Виктория Сечкина.

Второй центр оформления документов, расположенный на улице Митрополитской, обслуживает не только мариупольцев и переселенцев, но и жителей поселков. Но ехать за паспортом в город не обязательно, напоминает Сечкина.

«У нас документированы Никольское и Мангуш, поэтому нет необходимости из сел приезжать в Мариуполь для того, чтобы подать документы – это экономия времени и денежных средств», – говорит она.

Документы можно подать и в паспортных столах 4 районов Мариуполя. При этом дети с 14 лет для оформления должны иметь ID-карту. Загранпаспорт за 7 рабочих дней обойдется в 810 грн, за 20 дней – в 557 грн.

Донецкие Новости


Похожие публикации

14-02-2017
В Мариуполе начали выдачу ID-карт
26-01-2017
ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе
9-11-2016
В Мариуполе с 1 января заработает областная больница
31-08-2016
В Мариуполе сорвали работу ЦПАУ сообщением о заминировании
7-08-2016
В Мариуполе ЦПАУ откроют ко Дню Независимости
2-03-2016
В Мариуполе прокуратурой разоблачили коррупционную схему в миграционной службе

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх