В городской «администрации» Донецка рассказали, как будут отмечать Пасху

В донецком парке Щербакова идут подготовительные работы к его запуску

Рождество Донецк отметит в парке Щербакова

Внимание! 30 апреля парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова не работает

День города и День шахтера в Донецке: уже известна праздничная программа

Подвесная канатная переправа появится этим летом в донецком парке Щербакова

В центральном парке Донецка будут магнолии, светящееся "чертово колесо" и паркур на 2,5 тыс. квадратов