В городской «администрации» Донецка рассказали, как будут отмечать Пасху
Как сообщает пресс-служба городской «администрации» Донецка, в светлый праздник, Пасхальное Воскресенье, для дончан и гостей города будут организованы массовые мероприятия, который пройдут в парке имени Щербакова и на улице Набережной.
Так, 16 апреля с 12:00 до 16:00 в парке культуры Щербакова пройдет праздничное мероприятие под названием «Светлый праздник – ПАСХА». На аллеях парка установят арт-объекты – «Пасхальные деревья», которые будут украшены декоративными яйцами. Перед сценой будет создан арт-объект с куличами - «Пасхальное чудо». Любой желающий сможет попробовать праздничный кулич и чай из большого самовара. На сцене парка состоится шоу-программа – «Два с половиной кума».
Также, в это же время по улице Набережной будут организованы конные прогулки, и праздничная ярмарка.