Правила этикета в офисе



Во многом общение между людьми определяет их взаимоотношения. Соблюдение собеседниками этикета помогает вырастить хорошие плоды будущего общения. В некоторых офисах сотрудники предпочитают соблюдать деловой этикет, однако встречаются и такие, кто отказывается от его соблюдения. А все потому, что они не информированы о том, к чему может привести неграмотное общения с другими сотрудниками и что вообще это такое. А все может привести к тому, что такое отношение к другим коллегам может впоследствии опустить до самых низов в коллективе.



Смотря на вас, у вашего начальства и сотрудников должен радоваться глаз. Все должно быть опрятно: брюки, рубашка, галстук, обувь. Помимо этого рабочий стол, за которым вы работаете, должен иметь аккуратный вид, к которому нельзя придраться. Также не надо обсуждать проблемы личного характера, на то они и личные, чтобы обсуждать их в кругу самых близких друзей и родных. Темой для разговора может служить что угодно, к примеру, канцтовары для офиса, которые сможет предоставить интернет-магазин B2B-Korall, однако никак не личные проблемы.



Запоминайте рекомендации, которыми надо пользоваться в офисе: никогда не сплетничать о других сотрудниках – это первое правило. Причем сплетни не надо разводить, как на работе, так и за ее пределами, ведь то, что вы уже сказали, уже не сотрешь, да и не всегда можно довериться человеку. К тому же нет гарантий, что вас никто не услышит. Касаемо выходных, которые, как правило, длятся 10 дней, и положены по уставу несколько раз в год, то ими без особой надобности лучше не злоупотреблять. Может, у вас случатся какие-то семейные обстоятельства, по которым вам срочно надо будет отлучиться, или вы заболеете, тогда может прийти мысль о том, что вы можете лишиться работы.



Также стоит придерживаться следующей рекомендации: не говорите по мобильному телефону с друзьями и родственниками. Изначально договоритесь с ними, чтобы они звонили на работу только лишь в экстренных случаях, так как это будет мешать не только лишь вашему рабочему процессу, однако и сотрудникам, работающим с вами. Ни в коем случае не используйте грубую брань на работе, также надо отказаться от частых походов в курилку и от жевательных резинок, от пустых разговоров и болтовни в офисе тоже лучше отказаться.