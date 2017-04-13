Всё ли вы знаете о Пасхе?



Почему же Пасха столь почитаемый всеми христианами день? Чтобы получить ответ окунёмся в библейскую историю. Многие знают, что Пасха - это день воскрешения нашего Господа. Но читая о Тайной вечере, мы внезапно узнаём, что Христос вместе с учениками праздновал Пасху. Как же они отмечали праздник, посвящённый событию, которое ещё не наступило?





Иудейская Пасха - прародительница христианской



Тайная вечеря была посвящена иудейской Пасхе. Этот праздник имеет ветхозаветное происхождение и связан со спасением евреев от египетского рабства. Чтобы фараон отпустил израильтян, Бог обрушил на народ Египта десять бедствий. Последней казнью стало уничтожение первенцев. Чтобы евреи не пострадали, они должны были принести в жертву козлёнка или ягнёнка, и его кровью пометить свои дома. Ангел, который исполнял казни не трогал их. С этим связано название праздника. Еврейское слово Песах, от которого и произошло название Пасха, переводится как "проходить мимо". В память о тех события евреи убивали пасхального ягнёнка или козлёнка, и ели его запечённое мясо. Этот маленький невинный ягнёнок погибал ради того, чтобы его хозяева спаслись. Также и Господь принёс себя в жертву во имя спасения всех нас. Он выступает в роли жертвенного Агнца. В этом заключается глубокая духовная и символическая связь между Пасхой еврейской и христианской. Чтобы подчеркнуть эту связь у христиан сохранилось и ветхозаветное название праздника.



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Смерть и Воскрешение Христово - основа христианства



Воскрешение Иисуса Христа - главное событие и сама суть христианства. Грехопадение первых людей сделало границу между Богом и человеком абсолютной и непреодолимой. И Бог пришёл в мир как человек, умер и воскрес дабы сломать эту границу. Он говорил что лишь через Сына можно прийти к Отцу. Именно Он Путь и Истина и Жизнь. Христос - это мостик, по которому человек приходит к Богу. У каждого из нас есть этот мостик. Это та благая весть, которую распространяли апостолы и первые христиане. Поэтому Пасха важнейший из праздников.



Пожалуйста, сидя за пасхальным столом полным вкусностей, помните о том бесценном подарке, который в этот день обрёл каждый из нас.



Христос Воскресе!