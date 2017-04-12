В Александровском районе женщина забыла о собственных детях

Мать, из-за которой погиб ребенок сядет на два года

В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей

Две девочки с Покровска попали в больницу после побоев матери

Мать убила своего младенца коровьим молоком

Полиция Донецкой области устанавливает причину смерти полуторамесячного младенца

С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей