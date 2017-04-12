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В Александровском районе женщина забыла о собственных детях

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Общество / Разное
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В Александровском районе женщина забыла о собственных детях
Женщина, злоупотребляет алкоголем, оставила троих малолетних детей и ушла. На следующий день она догадалась позвонить родственникам, чтобы они проведали детишек, а те обратились за помощью к правоохранителям. Сейчас малышей поместили в больницу, - рассказывают в Краматорском отделе ГУ ЧП в Донецкой области.

Во вторник, 11 апреля, в дежурную часть Александровского отделения полиции через колл-центр поступило сообщение от сотрудницы поселкового совета о том, что, в селе Иверское в жилом доме находятся несовершеннолетние дети без присмотра.

Работники полиции совместно со службой по делам детей сразу выехали на место происшествия. Выяснилось, что 23-летняя мать оставила дома трех несовершеннолетних детей 6, 3 и 2 лет накануне без необходимого - в доме не было никакой еды.

Утром она позвонила брату своего мужа, чтобы он посетил детей, находившихся дома. Брат, посетив дом, решил обратиться за помощью в сельсовет и полицию.

Работники полиции пытались связаться с матерью, однако она сообщила, что 5 минут назад вышла в магазин и сейчас вернется, но так и не появилась совсем, на звонки правоохранителей перестала отвечать. Эта семья состоит на учете в социальных служб и правоохранительных органов.

Детям работники полиции вместе с поселковым головой купили все необходимое и еду, но мать детей так и не вернулась, поэтому было принято решение поместить детишек в Александровской больнице.

В отношении матери будет составлен административный протокол по ст. 188 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

До Тебе


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