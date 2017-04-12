В ДНР рассказали какие кладбища запрещены к посещению
Как сообщает «государственное» предприятие «Ритуал», близятся поминальные дни, и жители начинают посещать кладбища, однако не все доступны к посещению, некоторые по сей день находятся в зоне обстрелов а именно:
- кладбище «Ново-Игнатьевское» ("Иверское"), находящееся по адресу: Киевский район, ул. Стратонавтов;
- кладбище поселка «15- застанционный», находящееся по адресу: Куйбышевский район, ул. Стратонавтов.
Посещать кладбища опасно как из-за возможных обстрелов, так и из-за возможного наличия снарядов, которые могут оставаться неразорвавшимися.