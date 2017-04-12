Жители Волновахского района создали более восьми тысяч писанок

Во вторник, 11 апреля, дети и взрослые Волновахского района присоединились к созданию пасхальных писанок, чтобы установить новый рекорд Украины в категории «Массовые мероприятия».
По подсчетам пасхальных писанок, как заявила представитель книги рекордов Украины Анна Крисюк, результат почти вдвое превысил ожидаемое количество писанок - жители Волновахского района расписали 8178 яиц.
Вместе с представителем Книги рекордов Украины в Волновахи впервые пришла и гостя из Бельгии Галина Матюшина - депутат городского совета Антверпена.
- Это для меня что-то невероятное! Я такого еще не видела! Я приятно удивлена насколько хорошо и достойно организовано это мероприятие, в котором вовлечено такое огромное количество детей! Это настоящий праздник для города и района, - поделилась впечатлениями Галина Матюшина.
До ТеБе