Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку

Скоро Пасха, поэтому самое время приготовить к празднику подарки родным и близким. А что может быть лучшим презентом, чем писанка, изготовленная своими руками?
Подарить писанку - значит пожелать счастья, здоровья и благополучия. Подаренные писанки принято держать в доме на почетном месте до следующей Пасхи, а то и в течение многих лет.
Накануне этого великого праздника ученики Великоновоселковского профессионального лицея группы ЕГЗ -10, вдохновленные мастер-классом Денисенко Дмитрия Анатольевича, вместе со своими мастерами Орловой Натальей Владимировной и Цупаком Владимиром Вацлавовичем изготовили праздничную писанку высотой 1 метр.
Нежная и загадочная душа придумала писанку. Каждая из них - как песня, как дума, как жизнь. Поэтому и не найдете две совершенно одинаковые. Не найдётся копии и для нашей писанки, ведь ученики вместе с наставниками вложили в свою работу не только все свое мастерство, творчество, но и душу. В орнаменте, изображенном на писанке, отражены как традиционные элементы писанок - подсолнечник, колосья, цветы, так и элементы всех профессий, которые можно получить в лицее.