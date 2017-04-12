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Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку

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Общество / Разное
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Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку

Скоро Пасха, поэтому самое время приготовить к празднику подарки родным и близким. А что может быть лучшим презентом, чем писанка, изготовленная своими руками?

Подарить писанку - значит пожелать счастья, здоровья и благополучия. Подаренные писанки принято держать в доме на почетном месте до следующей Пасхи, а то и в течение многих лет.

Накануне этого великого праздника ученики Великоновоселковского профессионального лицея группы ЕГЗ -10, вдохновленные мастер-классом Денисенко Дмитрия Анатольевича, вместе со своими мастерами Орловой Натальей Владимировной и Цупаком Владимиром Вацлавовичем изготовили праздничную писанку высотой 1 метр.

Нежная и загадочная душа придумала писанку. Каждая из них - как песня, как дума, как жизнь. Поэтому и не найдете две совершенно одинаковые. Не найдётся копии и для нашей писанки, ведь ученики вместе с наставниками вложили в свою работу не только все свое мастерство, творчество, но и душу. В орнаменте, изображенном на писанке, отражены как традиционные элементы писанок - подсолнечник, колосья, цветы, так и элементы всех профессий, которые можно получить в лицее.
Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку


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