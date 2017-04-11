В Сватово работают животные-переселенцы

В Сватово (Луганская обл.) уже 3 года действует конно-спортивный клуб для детей. Его организовал местный активист, а сейчас руководитель конно-спортивного клуба Сергей Давыденко.
3 года назад, с началом активных боевых действий, он купил трех лошадей. Их привезли с неподконтрольной территории и, как оказалось потом, этим мужчина спас им жизнь.
Стресс, который пережили лошади 3 года назад во время боевых действий, сейчас почти не заметен. Они спокойны и очень любят детей.
Сейчас клуб популярен среди сватовских детей. Его посещают около 50 воспитанников. Большинство уже уверенно держатся в седле.
«Я занимаюсь уже 3 года. Мне это очень нравится. Я очень люблю зверей, а лошадей – больше всего», – говорит воспитанница клуба София.
«Мне нравятся лошади еще с детства. Я их коллекционирую. Мечтаю преподавать конный спорт», – делится еще одна воспитанница клуба Диана.
Недавно клубу удалось купить новую сбрую для лошадей и специальную одежду для наездников. На это получили 2 тыс. долл. по одной из международных программ.
Сегодня в клубе уже лошадей. Клуб существует на добровольных началах за деньги спонсоров, а с кормами для животных помогают местные аграрии. Правда, ещё не хватает профессионального инструктора, оборудования для конкура и многих других вещей. Без них, говорит руководитель клуба, воспитать чемпионов по конному спорту – трудно.
«Всем хочется заниматься на достойных конкурных полях. Хотелось бы иметь крытый манеж», – подчеркнул Сергей Давыденко.
У руководителя клуба есть мечта – открыть центр по иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды). Общение с лошадьми, говорят специалисты, может помочь психологической реабилитации детей с особыми потребностями и ветеранов АТО.
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