Лента новостей

18:20
В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад
18:08
В Сватово работают животные-переселенцы
17:57
Надежное охранное видеооборудование и его особенности
15:37
В Славянске отремонтируют колесо обозрения
15:07
Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз
12:56
Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен
12:55
В Славянске активизировались клещи: пострадали уже шесть человек
12:11
Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен
11:41
В Бахмуте тестировали систему опроса общественного мнения
11:22
Мобильные игры – тенденции и итоги
10:55
За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме
10:46
МВФ: новый транш и старые условия
10:44
Медицинские услуги: часть останется бесплатной
10:40
Налоговая скидка для переселенцев - придется съездить в АТО
10:36
Энергетики убрали мусор и расчистили территорию заброшенного детсада в Мариуполе
10:15
Криворожская ТЭС временно остановлена для накопления запасов угля
00:22
История возникновения монет
23:20
В Краматорске состоялся Всеукраинский фестиваль «Звездные Малыши - Весна 2017»
23:13
Спасатели, медики и учителя Авдеевки получили Почетные грамоты и знаки отличия
19:11
За ремонтом автодорог в Украине будут наблюдать онлайн
17:53
События в Донецке: истоки информации
17:49
В Авдеевке посадили Аллею мира
17:27
Химчистку ковров необходимо доверить клининговым компаниям
17:04
Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко
16:59
Общие тенденции детской моды в 2017 году
16:38
Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017
15:35
Украина возглавила рейтинг коррупционных стран
15:28
Горячие новости Украины – актуальный поисковый запрос сегодня
13:02
В Краматорске будут судить директора предприятия из-за действий которого бюджету нанесен ущерб на 1,2 млн. грн
12:19
В Марьинке женщина пыталась провезти наркотики на оккупированную территорию
11:28
В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия
10:12
В Донецкой области вдвое выросли поступления налога на недвижимое имущество
09:34
На Донбассе за неделю задержали 24 сепаратиста
23:23
Школьники Краматорска украсили писанки для бойцов на передовой
22:57
Жертвами взрывов в Египте стали 43 человека
14:29
Полиция усиленно отрабатывает территорию Волновахского района
00:04
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе
23:33
Женский халат - необходимая домашняя одежда
18:54
Зарегистрирован законопроект по защите избирательных прав переселенцев
15:14
Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении
13:52
В Донецке отметили день провозглашения «республики»
13:35
Мэра Покровска подозревают в уголовном преступлении
13:30
Брак за сутки можно будет заключить в Бахмуте
13:09
Представители Белоцерковского национального аграрного университета посетили Марьинку
12:46
В Чехии больше нет "посольства" ДНР
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Сватово работают животные-переселенцы

0
46
Общество / Разное
0
В Сватово работают животные-переселенцы

В Сватово (Луганская обл.) уже 3 года действует конно-спортивный клуб для детей. Его организовал местный активист, а сейчас руководитель конно-спортивного клуба Сергей Давыденко.

3 года назад, с началом активных боевых действий, он купил трех лошадей. Их привезли с неподконтрольной территории и, как оказалось потом, этим мужчина спас им жизнь.

Стресс, который пережили лошади 3 года назад во время боевых действий, сейчас почти не заметен. Они спокойны и очень любят детей.

Сейчас клуб популярен среди сватовских детей. Его посещают около 50 воспитанников. Большинство уже уверенно держатся в седле.

«Я занимаюсь уже 3 года. Мне это очень нравится. Я очень люблю зверей, а лошадей – больше всего», – говорит воспитанница клуба София.

«Мне нравятся лошади еще с детства. Я их коллекционирую. Мечтаю преподавать конный спорт», – делится еще одна воспитанница клуба Диана.

Недавно клубу удалось купить новую сбрую для лошадей и специальную одежду для наездников. На это получили 2 тыс. долл. по одной из международных программ.

Сегодня в клубе уже лошадей. Клуб существует на добровольных началах за деньги спонсоров, а с кормами для животных помогают местные аграрии. Правда, ещё не хватает профессионального инструктора, оборудования для конкура и многих других вещей. Без них, говорит руководитель клуба, воспитать чемпионов по конному спорту – трудно.

«Всем хочется заниматься на достойных конкурных полях. Хотелось бы иметь крытый манеж», – подчеркнул Сергей Давыденко.

У руководителя клуба есть мечта – открыть центр по иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды). Общение с лошадьми, говорят специалисты, может помочь психологической реабилитации детей с особыми потребностями и ветеранов АТО.
В Сватово работают животные-переселенцы
В Сватово работают животные-переселенцы


Донецкие Новости


Похожие публикации

25-05-2016
Катание на лошадях. Основные правила
23-05-2016
С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей
7-02-2016
В Донецкой области из-за боевых действий остаются закрытыми 13 школ
3-11-2014
В Донецке ночь прошла без боевых действий, - мэрия
6-05-2014
«Металлург» исключен
28-09-2012
Долг «Металлурга»

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх