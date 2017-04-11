В Славянске отремонтируют колесо обозрения

В славянском парке «Шелковичный» отремонтируют колесо обозрения, и аттракцион заработает только в следующем году.
По словам директора парка Алексея Солодовникова, уже заключен договор с винницким заводом «Сармат», который сейчас завершает разработку проектно-сметной документации, а в дальнейшем будет проводить работы. Деньги на восстановление аттракциона должны выделить из городского бюджета.
- Работы займут 4-5 месяцев. Если их начнут в начале лета, то к осени, то есть уже к следующему сезону колесо будет полностью отремонтировано, - отмечает Алексей Солодовников.
Пока же в парке остался только один аттракцион - цепная карусель для детей. Именно он и будет работать в этом году. Другие, оставшиеся с советских времен, не работают уже много лет. В ближайшее время их демонтируют и сдадут на металлолом.
Город, хотя и заинтересован в работе парка, но денег на содержание аттракционов нет.
- Аттракционы - вещь, во-первых, дорога в приобретении, во-вторых, - в обслуживании. Они должны приносить экономический эффект. Когда мы видим парки с работающими аттракционами - это, как правило, аттракционы, принадлежащие не парку, а предпринимателям. Парк и городские власти открыты для любых коммерческих предложений. Но говорить о том, что мы сейчас дружно закатаем рукава и установим аттракционы - это будет неправда, - комментирует ситуацию заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.
До ТеБе