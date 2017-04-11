Лента новостей

18:20
В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад
18:08
В Сватово работают животные-переселенцы
17:57
Надежное охранное видеооборудование и его особенности
15:37
В Славянске отремонтируют колесо обозрения
15:07
Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз
12:56
Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен
12:55
В Славянске активизировались клещи: пострадали уже шесть человек
12:11
Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен
11:41
В Бахмуте тестировали систему опроса общественного мнения
11:22
Мобильные игры – тенденции и итоги
10:55
За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме
10:46
МВФ: новый транш и старые условия
10:44
Медицинские услуги: часть останется бесплатной
10:40
Налоговая скидка для переселенцев - придется съездить в АТО
10:36
Энергетики убрали мусор и расчистили территорию заброшенного детсада в Мариуполе
10:15
Криворожская ТЭС временно остановлена для накопления запасов угля
00:22
История возникновения монет
23:20
В Краматорске состоялся Всеукраинский фестиваль «Звездные Малыши - Весна 2017»
23:13
Спасатели, медики и учителя Авдеевки получили Почетные грамоты и знаки отличия
19:11
За ремонтом автодорог в Украине будут наблюдать онлайн
17:53
События в Донецке: истоки информации
17:49
В Авдеевке посадили Аллею мира
17:27
Химчистку ковров необходимо доверить клининговым компаниям
17:04
Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко
16:59
Общие тенденции детской моды в 2017 году
16:38
Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017
15:35
Украина возглавила рейтинг коррупционных стран
15:28
Горячие новости Украины – актуальный поисковый запрос сегодня
13:02
В Краматорске будут судить директора предприятия из-за действий которого бюджету нанесен ущерб на 1,2 млн. грн
12:19
В Марьинке женщина пыталась провезти наркотики на оккупированную территорию
11:28
В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия
10:12
В Донецкой области вдвое выросли поступления налога на недвижимое имущество
09:34
На Донбассе за неделю задержали 24 сепаратиста
23:23
Школьники Краматорска украсили писанки для бойцов на передовой
22:57
Жертвами взрывов в Египте стали 43 человека
14:29
Полиция усиленно отрабатывает территорию Волновахского района
00:04
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе
23:33
Женский халат - необходимая домашняя одежда
18:54
Зарегистрирован законопроект по защите избирательных прав переселенцев
15:14
Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении
13:52
В Донецке отметили день провозглашения «республики»
13:35
Мэра Покровска подозревают в уголовном преступлении
13:30
Брак за сутки можно будет заключить в Бахмуте
13:09
Представители Белоцерковского национального аграрного университета посетили Марьинку
12:46
В Чехии больше нет "посольства" ДНР
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Славянске отремонтируют колесо обозрения

0
103
Общество / Разное
0
В Славянске отремонтируют колесо обозрения

В славянском парке «Шелковичный» отремонтируют колесо обозрения, и аттракцион заработает только в следующем году.

По словам директора парка Алексея Солодовникова, уже заключен договор с винницким заводом «Сармат», который сейчас завершает разработку проектно-сметной документации, а в дальнейшем будет проводить работы. Деньги на восстановление аттракциона должны выделить из городского бюджета.

- Работы займут 4-5 месяцев. Если их начнут в начале лета, то к осени, то есть уже к следующему сезону колесо будет полностью отремонтировано, - отмечает Алексей Солодовников.

Пока же в парке остался только один аттракцион - цепная карусель для детей. Именно он и будет работать в этом году. Другие, оставшиеся с советских времен, не работают уже много лет. В ближайшее время их демонтируют и сдадут на металлолом.

Город, хотя и заинтересован в работе парка, но денег на содержание аттракционов нет.

- Аттракционы - вещь, во-первых, дорога в приобретении, во-вторых, - в обслуживании. Они должны приносить экономический эффект. Когда мы видим парки с работающими аттракционами - это, как правило, аттракционы, принадлежащие не парку, а предпринимателям. Парк и городские власти открыты для любых коммерческих предложений. Но говорить о том, что мы сейчас дружно закатаем рукава и установим аттракционы - это будет неправда, - комментирует ситуацию заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

До ТеБе


Похожие публикации

28-10-2016
В следующем году в Константиновке отремонтируют еще три моста
28-04-2016
Донецкая детская железная дорога заработает 2 мая
17-04-2016
В донецком парке Щербакова идут подготовительные работы к его запуску
12-03-2014
В Донецке к лету построят канатную дорогу
18-06-2013
Подвесная канатная переправа появится этим летом в донецком парке Щербакова
6-03-2013
В центральном парке Донецка будут магнолии, светящееся "чертово колесо" и паркур на 2,5 тыс. квадратов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх