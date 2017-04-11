В Славянске отремонтируют колесо обозрения

В следующем году в Константиновке отремонтируют еще три моста

Донецкая детская железная дорога заработает 2 мая

В донецком парке Щербакова идут подготовительные работы к его запуску

В Донецке к лету построят канатную дорогу

Подвесная канатная переправа появится этим летом в донецком парке Щербакова

В центральном парке Донецка будут магнолии, светящееся "чертово колесо" и паркур на 2,5 тыс. квадратов