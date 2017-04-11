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Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз

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Общество / Разное
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Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз

«Глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заявил, что в Донецке вместо миллиона роз будет высажено два миллиона, об этом он сегодня заявил журналистам.

«Донецк – это «город миллиона роз», но мы планируем увеличить их количество до двух миллионов», — сказал Захарченко, высаживая новые розы в Петровском районе на западе столицы.

Стоит отметить, что Донецк всегда славился этими прекрасными цветами. Количество роз приравнивалось к количеству населения, однако в этом году традиции решили изменить и высадить до двух миллионов кустов роз. На данный момент в Донецке уже высажено более 1 миллиона 200 тысяч кустов роз.
Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз


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