В Бахмуте тестировали систему опроса общественного мнения

Совместный проект Движения "Сильные общины" и Национальный демократический институт США (NDI) имеет цель - развитие систем электронной демократии и совершенствования коммуникации между властью и обществом, сообщает До ТеБе.
Интернет-портал «Ваше мнение» позволяет в режиме реального времени с помощью гаджета или смс-сообщения анонимно принять участие в голосовании или опросе на любую тему из жизни города.
- Легкость и простота использования портала дает возможность людям выражать свое мнение и определять приоритетные направления развития общества. Этот механизм имеет возможность улучшить коммуникации как базовый принцип демократии на пути к устойчивому развитию, - отметил Денис Бегунов, ответственный за коммуникации движения «Сильные общества» в Донецкой и Луганской областях.