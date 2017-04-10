Спасатели, медики и учителя Авдеевки получили Почетные грамоты и знаки отличия

Сегодня во время рабочего визита Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и народный депутат Украины Мария Ионова посетили Авдеевку, где наградили грамотами Верховной Рады Украины работников города - спасателей, медиков, учителей. Поздравления с будущими Пасхальными праздниками получили и военные 72-й отдельной механизированной Красноградской-Киевской бригады.
«Для нас самая важная радость - вручить награды от имени всех депутатов парламента лучшим Авдеевцам, которые приложились к тому, чтобы город выстоял в те тяжелые месяцы. И мы очень счастливы поздравить врачей, представителей Службы по чрезвычайным ситуациям, педагогов. Мы вас очень уважаем в Киеве, мы знаем, что вам гораздо труднее работать в прифронтовом городе, чем будь где», - отметила Ирина Геращенко.
«Для нас очень большая честь быть сегодня в Авдеевке. На прошлой неделе Европейский парламент рекордным количеством голосов предоставили Украине безвизовый режим, заработает где-то с 11-12 июня. И чтобы вы знали, слово «Авдеевка», «мирная жизнь», «спокойствие» звучало во время приема этого судьбоносного решения», - отметила народный депутат Украины Мария Ионова.