Полиция усиленно отрабатывает территорию Волновахского района
В рамках всеукраинских оперативно-профилактических мероприятий, усиленные экипажи местной полиции, сотрудники главка и военнослужащие заступили на отработку крупнейшего прифронтового района Донетчины, сообщает До ТеБе.
Так, инструктаж привлеченных сил полиции состоялся в Волновахе и селе Никольском.
- Личный состав полиции и приданных сил ориентирован на изъятие нелегального оружия и взрывчатки, наркотических веществ, профилактику и пресечение преступлений, задержания участников незаконных вооруженных формирований и преступников, находящихся в розыске, - рассказал журналисту начальник Волновахского отдела ГУ ЧП в Донецкой области полковник полиции Александр Коломиец.
В общем район перекрывают более сотни правоохранителей, также отдельные дополнительные группы полицейских осуществляют проверку транспорта на блокпостах при въезде и выезде из города.