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В городе Мариуполе стартовал пилотный проект по регистрации брака за 24 часа

Брак за сутки можно будет заключить в Бахмуте

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