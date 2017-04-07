Брак за сутки можно будет заключить в Бахмуте

Пилотный проект «Брак за сутки» в городе Бахмут стартует 20 апреля 2017 года. Об этом сообщает Управление госрегистрации Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, сообщает До ТеБе.
Участниками пилотного проекта определены Бахмутский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и Бахмутский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
Организатором государственной регистрации брака является коммунальное предприятие «Бахмутское бюро технической инвентаризации», расположенное по адресу:
город Бахмут, улица Независимости, дом 73, телефон для справок: (0627) 2-19-28.