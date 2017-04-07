Красный Крест будет расширять сотрудничество с Донецкой ОГА

Вчера, 6 апреля, в Краматорске состоялась встреча совместной делегации Национального Общества Красного Креста Украины, Представительства Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине и представителей Донецкой облгосадминистрации во главе с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским. Во время встречи были рассмотрены вопросы выполненной работы и дальнейшего сотрудничества НОКК и государственных органов власти.
Павел Жебривский отметил, что НОКК одна из немногих организаций, которые не только оперативно реагируют на кризисные ситуации, но и создают для людей условия для дальнейшего устойчивого развития. Однако, глава области также очертил проблему, для решения которой нужно консолидировать силы многих организаций.
«Сейчас самое важное, чего мы ожидаем от сотрудничества с международными организациями - помощь в восстановлении жилья, ремонт которого по закону не может финансироваться из областного бюджета. Мы постоянно восстанавливаем поврежденное в результате обстрелов жилье, однако не можем ремонтировать частные дома, из-за чего тысячи людей вынуждены покидать свои дома», - заявил Павел Жебривский.
Глава Представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине Горкмаз Хусейнов отметил, что сейчас организацией разрабатывается целый ряд проектов по поддержке людей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, а также для пожилых людей. Также он отметил, что Красный Крест имеет возможность значительно расширить сотрудничество с органами государственной власти в Донецкой области для того, чтобы совместными усилиями решать проблемные вопросы.
«Наша миссия - помочь украинскому Красному Кресту решать кризисные ситуации. В Украине наша организация одна из самых мощных в мире, но мы должны быть уверены, что в случае возникновения какого-то кризиса наша деятельность будет проходить в тесном сотрудничестве с волонтерами и органами государственной власти», - отметил Горкмаз Хусейнов.