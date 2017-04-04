Великоновоселковский центр социального обслуживания получил помощь от ООН

На территории Великоновоселковского района, при поддержке и содействии Великоновоселковской райгосадминистрации, реализован проект быстрого воздействия Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Общая сумма проекта составила 41187 грн. 68 коп.
В рамках данного проекта территориальный центр социального обслуживания и предоставления социальных услуг Великоновоселковского района получил: стеллажи офисные (10 шт.), Персональные компьютеры (2 шт.), многофункциональные устройства (2 шт.), картриджи (2 шт.), столы офисные (2 шт.), стулья офисные (4 шт.).
Полученное оборудование будет использовано для обустройства дополнительных рабочих мест направленных на работу с внутренне перемещенными лицами, с целью уменьшения очередей в учреждениях и организациях, непосредственно оказывающих социальные услуги этой категории граждан.