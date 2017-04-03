На склонах горы Карачун появилась дубовая роща

В рамках акции «Посади свою дубраву» десять тысяч дубов украсили гору Карачун, что близ Славянска. Их высадили и территории в два гектара в урочище Крутой Яр, сообщает До ТеБе.
К доброму делу присоединились жители Славянска и Краматорска, среди которых были как взрослые, так и дети. С хорошим настроением взяли в руки лопаты и саженцы и активно приступили к работе также представители Донецкой ОГА.
В частности, губернатор Донецкой ОГА Павел Жебривский пообещал приехать сюда на отдых через 20 лет:
- После нас останутся не вырубленные пеньки, а та дубовая роща, которую мы высадим, - отметил он.
- Замечательная идея высадить здесь деревья, хорошая погода, хорошие люди здесь собрались. В общем правильное направление выбрано. Это то, что мы сможем оставить своим детям, - поделился впечатлениями от мероприятия директор РЛП «Краматорский» Игорь Жиров.
К слову, дубовая роща появилась у подножия горы Карачун не только для озеленения территории, но и в память о погибших здесь защитников Украины в 2014 году.