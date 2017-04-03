На склонах горы Карачун появилась дубовая роща

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В Славянске обстреляли из минометов подразделение ВСУ, есть раненый - Минобороны

Терпение лопнуло: женщины Славянска собираются стать живым щитом и закрыть город от артобстрела со стороны горы Карачун

Официально подтверждена готовность к вводу в эксплуатацию мачты на горе Карачун

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