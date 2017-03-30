В Константиновке отказались от микроавтобусов на городских маршрутах

В городе состоялся конкурс на наиболее популярные маршруты. Хотя на маршрут № 9 "Молокозавод - нулевой" желающих не было, поскольку власти выставили в условиях для перевозчиков автобус ПАЗ на 40 мест. Несколько тысяч жителей поселка Красный могут остаться без автобуса. В ближайшее время будет повторный конкурс. Зато малогабаритные автобусы на двенадцать мест больше не будут возить людей, сообщает До ТеБе.
Зато чиновники озвучили приятную новость для льготников.
- Все, кто по закону имеет право на бесплатный проезд, могут садиться в автобус. Не две или три человека, как говорил водитель, а все, кто на остановке. Если водитель не пускает в салон, не молчите, записывайте номер автобуса, напишите жалобу в исполком. Будем жестко говорить с перевозчиками, - заверил Виктор Василенко - заместитель Константиновского городского головы.
При этом на вопрос журналистов о выдаче билетов и подсчет льготников, чиновник сказал, что это не актуально.
- Если мы еще и билеты будем печатать, то это опять приведет к увеличению стоимости проезда. Относительно льготников - нам перевозчики дают свои данные для возмещения, мы им верим. И налоговая тоже верит, - подчеркнул Виктор Василенко.